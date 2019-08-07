В ВФВ прокомментировали расистский скандал с тренером сборной России

Пресс-секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Ирина Золотова прокомментировала информацию о расизме со стороны главного тренера женской команды Сержио Бузато. Скандал произошел после матча россиянок с командой Кореи (3:2), который принес команде путевку на Олимпиаду в Токио.

После финального свистка итальянец растянул пальцами веки, показывая узкие глаза. В корейской команде это посчитали оскорблением и проявлением расизма. Золотова заявила, что никаких официальных обращений по этому поводу не было.

"Зная Сержио Бузато, это не было никаким образом расистским жестом, это больше означало, как мне кажется, что перед нами открылась дорога в Токио на Олимпиаду-2020. Но это сто процентов не расистский жест", - заявила Золотова в для News.ru.

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