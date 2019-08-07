Вдова боксера Дадашева не будет подавать иск к рефери боя

Елизавета Апушкина, вдова боксера Максима Дадашева не будет подавать иск к рефери боя с Субриэлем Матиасом, в результате которого спортсмен спустя три дня скончался в больнице. Ранее сообщалось, что Елизавета обвиняет Кенни Шевалье в том, что он не вовремя остановил поединок.

Иск в суд будет подан только к Атлетической комиссии штата Мэриленд, сообщает ТАСС.

Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа. Действия врачей не помогли боксеру.

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