Погибшую в Севастополе спортсменку Жагупову похоронили в родном селе

Чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова похоронена в среду в своем родном селе Шалушка в Кабардино-Балкарии, сообщает "РИА Новости". Спортсменка утонула во время шторма в Севастополе, пытаясь спасти свою подругу Элину Гисмееву.

Гисмеева во время шторма полезла в воду и начала тонуть. Жагупова попыталась спасти подругу, но волна накрыла обеих. Тело Жагуповой было поднято из воды, тело другой спортсменки пока не нашли.

На похоронах Жагуповой присутствовали более 200 человек, были представители сборной России по кикбоксингу. Власти Кабардино-Балкарии окажут всю необходимую помощь семье погибшей спортсменки.

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