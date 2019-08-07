Федерация волейбола Кореи обвиняет тренера сборной России в расизме

Федерация волейбола Кореи подаст жалобу на тренера женской сборной России Сержио Бузато за жест в конце матча между командами. Россиянки обыграли кореянок со счетом 3:2 и завоевали путевку на Олимпиаду в Токио.

После финального свистка итальянец растянул пальцами веки, показывая узкие глаза. В корейской команде это посчитали оскорблением и проявлением расизма.

"Необходимо принять меры, чтобы подобное больше не повторялось", - говорится в заявлении корейской федерации. Жалоба будет направлена в международную и всероссийскую федерации волейбола.

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