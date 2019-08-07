Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил его в Дагестан

Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова заявил, что не держит зла на ирландца Конора Макгрегора. Ирландец в 2018 году оскорбил Абдулманапа перед боем с россиянином. Схватка завершилась победой Хабиба и большим скандалом, когда боец выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку на трибунах.

"Мы эту тему проехали, я простил его. Я его много раз приглашал в Дагестан, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником.

Оценил бы идею Хабиб? Он не может менять традиции дагестанцев. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем", - приводит слова Нурмагомедова "Советский спорт".

Читайте также:

У семьи погибшей гандболистки Королевой власти забирают квартиру

Прощание с футболисткой Березиной состоится 9 августа

"Динамо" проявляет интерес к футболисту из Танзании