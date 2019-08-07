У семьи погибшей гандболистки Королевой власти забирают квартиру

Дедушка погибшей гандболистки Екатерины Королевой сообщил, что администрация Крымска намерена забрать у него квартиру, выделенную по договору найма три года назад. Жилплощадь Королева получила как сирота.
"Она играла за сборную в Ставрополе и не жила в этой квартире. Я все это время исправно оплачивал жилье. Катя имела договор найма с администрацией. Только через 5 лет могла оформить на себя право собственности. Теперь ее забирают и заставляют расторгнуть договор найма", - приводит "РИА Новости" слова Валерия Королева.
По его словам, власти уже подтвердили, что однокомнатная квартира будет изъята. Мужчина обратился за помощью к юристам, которые считают, что у родственников есть возможность оставить за собой право на муниципальную недвижимость.
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