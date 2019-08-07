Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

У семьи погибшей гандболистки Королевой власти забирают квартиру

Спорт » Командные виды » Гандбол print

Дедушка погибшей гандболистки Екатерины Королевой сообщил, что администрация Крымска намерена забрать у него квартиру, выделенную по договору найма три года назад. Жилплощадь Королева получила как сирота.

"Она играла за сборную в Ставрополе и не жила в этой квартире. Я все это время исправно оплачивал жилье. Катя имела договор найма с администрацией. Только через 5 лет могла оформить на себя право собственности. Теперь ее забирают и заставляют расторгнуть договор найма", - приводит "РИА Новости" слова Валерия Королева.

По его словам, власти уже подтвердили, что однокомнатная квартира будет изъята. Мужчина обратился за помощью к юристам, которые считают, что у родственников есть возможность оставить за собой право на муниципальную недвижимость.

Читайте также:

Прощание с футболисткой Березиной состоится 9 августа

"Динамо" проявляет интерес к футболисту из Танзании

Олимпийский чемпион Мирс завершил карьеру, чтобы заняться музыкой

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
Овощи
Лук, его разновидности и характеристики сортов
Кошки
Какие витамины давать кошке?
Новости Все >
Скотланд-Ярд продолжает искать улики против Путина в "деле Скрипаля"
Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы
ЦИК требует от Петербурга ответа по участкам в Псковской области
"Платить налоги регулярно": школьникам изложили Конституцию РФ в стихах
У семьи погибшей гандболистки Королевой власти забирают квартиру
КПРФ предложит Госдуме отменить муниципальный фильтр
Исследование: кассы самообслуживания лишают российских кассиров работы
Прощание с футболисткой Березиной состоится 9 августа
"Динамо" проявляет интерес к футболисту из Танзании
В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов
Последние материалы
Лук, его разновидности и характеристики сортов
КПРФ предложит Госдуме отменить муниципальный фильтр
Исследование: кассы самообслуживания лишают российских кассиров работы
Прощание с футболисткой Березиной состоится 9 августа
"Динамо" проявляет интерес к футболисту из Танзании
В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов
Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на Донбасс
Олимпийский чемпион Мирс завершил карьеру, чтобы заняться музыкой
Систему электронных выборов в третий раз проверят 21 августа
Какие витамины давать кошке?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
Историк: фарс в Грузии - ремейк и начало конца
Здоровье и профилактика
Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы
Мир. Новости мира
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.

В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Новости Москвы сегодня
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Новости футбола
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
Экономика
Bild: ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию все еще под вопросом
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Человеческий фактор
Генпрокуратура: регионы скрыли реальные цифры о пожарах в Сибири
Мир. Новости мира
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Игорь Буккер Первые письмена были секретным кодом Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко
Комментарии
Рашкин: жители Москвы и дальше будут добиваться честных выборов
КПРФ предложит Госдуме отменить муниципальный фильтр
Жириновский: в РФ надо бороться с попытками притеснения русских
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Рашкин: жители Москвы и дальше будут добиваться честных выборов
Исследование: кассы самообслуживания лишают российских кассиров работы
Жириновский: в РФ надо бороться с попытками притеснения русских
Глава поселка в Татарстане 3 года получал зарплату фиктивного работника
Жириновский: Россию хотят подвести к мини-оранжевой революции
Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на Донбасс
В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Жириновский: в РФ надо бороться с попытками притеснения русских
Рашкин: жители Москвы и дальше будут добиваться честных выборов
Историк: фарс в Грузии - ремейк и начало конца
История и современность
Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот инопланетян
Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот инопланетян
В Новой Зеландии обнаружены останки гигантского попугая
В Новой Зеландии обнаружены останки гигантского попугая
США выступают против любых операций Турции в Сирии
США выступают против любых операций Турции в Сирии
Авиация РФ проводит масштабные маневры у границ с Грузией
Авиация РФ проводит масштабные маневры у границ с Грузией
СК РФ доставил в дом Круга в Твери подозреваемого в его убийстве
СК РФ доставил в дом Круга в Твери подозреваемого в его убийстве
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
Как индейцы едва не остановили русскую колонизацию Аляски
Как индейцы едва не остановили русскую колонизацию Аляски
"Бегемот-2": уникальная операция советских ВМС, о которой почти забыли
"Бегемот-2": уникальная операция советских ВМС, о которой почти забыли
Минобороны показало полет секретного "Охотника"
Минобороны показало полет секретного "Охотника"
Что сделали в европейском отеле с возмущенными украинцами
Что сделали в европейском отеле с возмущенными украинцами
Фотогалереи
Автомобили, которые лучше не покупать 5 Фото Автомобили, которые лучше не покупать
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Это не глюк, это - белочка! 6 Фото Это не глюк, это - белочка!
Русалки. Мифы или реальность? 10 Фото Русалки. Мифы или реальность?
Какие мужчины не подходят ни одной женщине 6 Фото Какие мужчины не подходят ни одной женщине
Домашнее
Частые встречи с друзьями помогут снизить риск развития деменции
Циркадные ритмы против ожирения
Что делать испуганным родителям, если у ребенка круп
Японские специалисты разработали робохвост для человека
Специалисты выяснили, как комнатные растения влияют на людей
В Роспотребнадзоре рассказали, с какими продуктами нельзя сочетать дыню
Нужно благодарить жизнь за каждый прожитый день
Современное мышление и язык возникли одновременно 70 тыс. лет назад
Телеведущий советует полным людям умирать, чтобы сохранить бюджет
Телеведущий советует полным людям умирать, чтобы сохранить бюджет
Психиатр-нарколог: почему нельзя запретить продажу алкоголя до 21 года
Психиатр-нарколог: почему нельзя запретить продажу алкоголя до 21 года
Как использовать лед в домашней косметологии
Как использовать лед в домашней косметологии
3 способа вылечить прыщи дома
3 способа вылечить прыщи дома
Американская диета
Американская диета
Кудрявцева поздравила Лазарева с выходом нового клипа
Кудрявцева поздравила Лазарева с выходом нового клипа
Актриса Анджелина Джоли примерила на себя роль ведьмы
Актриса Анджелина Джоли примерила на себя роль ведьмы
Ученые: темный шоколад улучшает настроение и изгоняет депрессию
Ученые: темный шоколад улучшает настроение и изгоняет депрессию
Базовые правила дизайна интерьера (часть 1)
Базовые правила дизайна интерьера (часть 1)
Советы по оформлению интерьера офиса (часть 1)
Советы по оформлению интерьера офиса (часть 1)
Забавные фото
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ