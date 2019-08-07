Прощание с футболисткой Березиной состоится 9 августа

Прощание с бывшей футболисткой "Чертаново" Анастасией Березиной состоится в Москве в пятницу, 9 августа. Девушка скончалась в ночь с 3 на 4 августа во сне в результате остановки сердца. Как сообщила мама умершей, тело Анастасии кремируют.

"Чертаново" выразило соболезнования родным и близким Анастасии. Девушке был 21 год. С 11 лет она занималась футболом в московском клубе. Березина выступала за юниорскую и молодежную сборные России, всего провела 22 матча и забила 9 голов.

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