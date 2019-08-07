"Динамо" проявляет интерес к футболисту из Танзании

Московское "Динамо" интересуется нападающим "Генка" Мбване Саматтом. По сведениям L'Equipe, бело-голубые предложили за футболиста из Танзании 10 млн евро.

Контракт Саматты с "Генком" рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне Саматта в составе "Генка" в общей сложности провел 51 матч, в которых забил 32 гола и сделал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне форвард в двух турах чемпионата Бельгии забил один гол.

За сборную Танзании Мбвана дебютировал в феврале 2011 года, с тех пор он регулярно вызывается в национальную команду.

Читайте также:

Олимпийский чемпион Мирс завершил карьеру, чтобы заняться музыкой

"Манчестер Юнайтед" оштрафовал футболиста Лукаку на $485 тыс.

Олимпийский чемпион Льюис обвинил Трампа в расизме