Олимпийский чемпион Мирс завершил карьеру, чтобы заняться музыкой

Британский чемпион по прыжкам в воду Крис Мирс заявил о завершении карьеры. Олимпийский чемпион Лондона-2012 сообщил о том, что вместо спорта будет заниматься музыкой.

"У меня была карьера, полная удивительных воспоминаний, дружбы и опыта, я всегда оглядываюсь назад и улыбаюсь. Я усвоил уроки, которые буду брать с собой всю оставшуюся жизнь! Сейчас я работаю в музыкальной индустрии и буду выпускать музыку с моим двоюродным братом, а также работать над музыкой для других артистов", - написал Мирс.

Мирс в паре с Джеком Лоу завоевал золото ОИ-2012 в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Читайте также:

"Манчестер Юнайтед" оштрафовал футболиста Лукаку на $485 тыс.

Олимпийский чемпион Льюис обвинил Трампа в расизме

Газзаев: к объединенному чемпионату России и Украины было все готово