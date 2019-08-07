Олимпийский чемпион Мирс завершил карьеру, чтобы заняться музыкой

Британский чемпион по прыжкам в воду Крис Мирс заявил о завершении карьеры. Олимпийский чемпион Лондона-2012 сообщил о том, что вместо спорта будет заниматься музыкой.
"У меня была карьера, полная удивительных воспоминаний, дружбы и опыта, я всегда оглядываюсь назад и улыбаюсь. Я усвоил уроки, которые буду брать с собой всю оставшуюся жизнь! Сейчас я работаю в музыкальной индустрии и буду выпускать музыку с моим двоюродным братом, а также работать над музыкой для других артистов", - написал Мирс.
Мирс в паре с Джеком Лоу завоевал золото ОИ-2012 в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
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