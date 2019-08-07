"Манчестер Юнайтед" оштрафовал футболиста Лукаку на $485 тыс.

Менеджеры "Манчестер Юнайтед" оштрафовали футболиста Ромелу Лукаку на $485 тыс. Причиной такого решения стало неподобающее поведение нападающего. В частности, бельгиец не явился на тренировочную базу команды в срок, сообщает Mirror.
В понедельник Лукаку был замечен на базе своего предыдущего клуба "Андерлехта", а во вторник не явился в расположение "МЮ". Футболист не объяснил причины своего поступка руководству клуба и не назвал дату, когда приедет в клуб.
Ранее сообщалось об интересе к Лукаку со стороны "Интера" и "Ювентуса", но "МЮ" отклонил оба предложения.
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