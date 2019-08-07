Олимпийский чемпион Льюис обвинил Трампа в расизме

Девятикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Карл Льюис подверг критике президента США Дональда Трампа. Свое заявление бывший спортсмен сделал после того, как в Америке в очередной раз произошли массовые убийства с применением огнестрельного оружия. Мотивом одного из убийц была ненависть к мексиканцам.

"У нас очень большие трудности, много проблем. Наш президент расист и женоненавистник. Он не ценит никого, кроме себя", - заявил Льюис.

Карл Льюис - уникальный спортсмен, который завоевывал олимпийское золото в четырех разных дисциплинах - прыжках в длину, беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров. Кроме того, он на четырех Олимпиадах подряд выигрывал прыжки в длину.

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