Газзаев: к объединенному чемпионату России и Украины было все готово

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал о том, на какой стадии был проект объединенного футбольного чемпионата России и Украины. По его словам, к проведению турнира все было готово.

Идея единого чемпионата России и Украины впервые прозвучала из уст Алексея Миллера в 2012 году. Газзаев возглавил оргкомитет объединенного чемпионата. Предполагалось, что в высшей лиге турнира выступят по девять команд от каждой из стран.

После событий 2013-2014 годов на Евромайдане от идеи решено было отказаться.

"Конечно, я переживал, что не получилось реализовать этот проект, тем более что в 2013 году практически всё было готово. И если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединенный чемпионат", - заявил Газзаев в интервью ТАСС.

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