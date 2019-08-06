"Локомотив" вернет из Чехии футболиста Комличенко

"Локомотив" договорился о трансфере нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко. Сделка будет оформлена до конца недели, сообщает "Чемпионат". Столичный клуб в борьбе за игрока опередил бельгийский "Гент" и греческий ПАОК.
Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии. В прошлом сезоне он забил 28 голов, став первым бомбардиром лиги. Также Комличенко был признан лучшим нападающим сезона. В голосовании за лучшего игрока чемпионата он уступил Томашу Соучеку из пражской "Славии".
Комличенко ранее был вызван в состав сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра.
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