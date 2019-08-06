"Локомотив" вернет из Чехии футболиста Комличенко

"Локомотив" договорился о трансфере нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко. Сделка будет оформлена до конца недели, сообщает "Чемпионат". Столичный клуб в борьбе за игрока опередил бельгийский "Гент" и греческий ПАОК.

Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии. В прошлом сезоне он забил 28 голов, став первым бомбардиром лиги. Также Комличенко был признан лучшим нападающим сезона. В голосовании за лучшего игрока чемпионата он уступил Томашу Соучеку из пражской "Славии".

Комличенко ранее был вызван в состав сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра.

Читайте также:

Головин не стал бы менять "Монако" на "Реал" или "Барселону"

Шарапова вылетела с турнира в Торонто, Касаткина и Кузнецова победили

Неожиданный "Ростов": турнирная таблица РПЛ после четырех туров