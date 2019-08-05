Свидетели раскрыли подробности гибели двух спортсменок в Крыму

Кикбоксер Анна Поскребышева, подруга погибших в Севастополе спортсменок Фатимы Жагуповой и Элины Гисмеевой рассказала о подробностях инцидента, случившегося 4 августа. Во время шторма Гимеева начала тонуть, а подруга полезла в воду спасать ее. Девушек накрыло волной и затянуло под воду.

Свидетели случившегося сразу бросили девушкам веревки, но те не смогли за них ухватиться, сообщает телеканал 360. По сведениям знакомой Жагуповой, плавать она не умела и в воду лишний раз не лезла. В шторм она не собиралась купаться, а только хотела спасти подругу.

Также стало известно, что у Жагуповой на иждивении находились сын и мать. Друзья спортсменок организовали сбор средств для помощи близким.

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