Заявление об УДО Кокорина и Мамаева будет рассмотрено позже

Белгородский областной суд назначит дату рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева после изучения материалов дел футболистов, предоставленных из колонии.

"5 августа 2019 года, судом из исправительного учреждения затребованы личные дела осужденных, характеристики на них с заключением администрации исправительного учреждения. Судебное заседание будет назначено после поступления затребованных материалов в суд", - сообщает "РИА Новости".

Уточняется, что о дате, времени и месте судебного заседания осужденные будут извещены не позднее, чем за 14 суток до дня судебного заседания.

Читайте также:

СК проводит проверку в связи с гибелью двух спортсменок в Севастополе

В Казани задержаны девять фанатов ЦСКА и "Рубина"

"Спартак" узнал возможных соперников по 4-му рануду Лиги Европы