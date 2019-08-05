Заявление об УДО Кокорина и Мамаева будет рассмотрено позже

Белгородский областной суд назначит дату рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева после изучения материалов дел футболистов, предоставленных из колонии.
"5 августа 2019 года, судом из исправительного учреждения затребованы личные дела осужденных, характеристики на них с заключением администрации исправительного учреждения. Судебное заседание будет назначено после поступления затребованных материалов в суд", - сообщает "РИА Новости".
Уточняется, что о дате, времени и месте судебного заседания осужденные будут извещены не позднее, чем за 14 суток до дня судебного заседания.
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