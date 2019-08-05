Месси не поедет с "Барселоной" на сборы

Футболист "Барселоны" Лионель Месси не сможет помочь команде на сборах в США. Нападающий получил травму икроножной мышцы. Точные сроки восстановления пресс-служба не называет. Известно, что Месси не примет участие в товарищеских матчах с "Наполи" - 8 и 11 августа.

Ранее сообщалось, что Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) отстранила Месси на три месяца от международных матчей. Аргентинец пропустит товарищеские игры с Чили, Мексикой и Германией, а также стартовый поединок отборочного турнира ЧМ-2022.

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