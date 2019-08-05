"Краснодар" узнал возможных соперников по 4-му раунду квалификации ЛЧ

В Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов. "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с лучшим из пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Олимпиакос" (Греция).
В другой половине сетки пути представителей лиг оказались:
"Базель" (Швейцария)/ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия)/"Динамо" (Киев, Украина).
В пути чемпионов сыграют:
ЧФР (Румыния)/"Селтик" (Шотландия) — "Славия" (Чехия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия)/"Ференцварош" (Венгрия) — "Марибор" (Словения)/"Русенборг" (Норвегия)
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия)/"Копенгаген" (Дания)
АПОЕЛ (Кипр)/"Карабах" (Азербайджан) — ПАОК (Греция)/"Аякс" (Нидерланды)
Первые матчи пройдут 20/21 августа, ответные - 27/28 августа.
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