Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятое место рейтинга АТР. Ранее он занимал десятую строчку. Россиянин обошел итальянца Фабио Фоньини. На прошлой неделе Даниил дошел до финала турнира в Вашингтоне, где уступил Нику Киргиосу.
Еще один представитель России Карен Хачанов занимает восьмое место. Андрей Рублев занимает 70-ю строчку.
Рейтинг АТР пот 5 августа:
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