Место Трефилова в женской сборной России по гандболу занял Мартин

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов покинул женскую сборную России по гандболу. Ему предложено место вице-президента Федерации гандбола России (ФГР).

Трефилов работал со сборной с 1999 по 2012 и с 2013 по 2019 год. Вместе с ним команда завоевала золото Олимпиады-2016, четыре раза становилась чемпионом мира, а также завоевывала награды на чемпионатах Европы. В последнее время у 64-летнего специалиста были проблемы со здоровьем. В конце сезона он из-за операции на сердце не руководил "Кубанью".

Место Трефилова в сборной занял испанец Амброс Мартин, который также является тренером клуба "Ростов-Дон".

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