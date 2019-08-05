Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильм

Португалец Криштиану Роналду признался, что стал бы актером или моделью, если бы не карьера футболиста. Игрок считает, что даже при отсутствии таланта можно добиться трудом.

"Если бы не футбол, стал бы актером или моделью. Скорее всего актером, но не уверен, что у меня такой талант. Но я всегда говорю, что можно достичь всего, если много работать. Если говорить о любимом фильме, то мне нравится "Молчание ягнят", - приводит TMW слова Роналду.

Португалец сейчас выступает в составе "Ювентуса". Ранее он играл за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Роналду пять раз признавался лучшим футболистом мира.

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