Российская футболистка Березина умерла во сне

Футболистка женского клуба "Чертаново" Анастаия Березина скончалась в ночь на 4 августа. Полузащитник умерла во сне из-за остановки сердца, сообщает клубная пресс-служба.

"Чертаново" выразило соболезнования родным и близким Анастасии. Девушке был 21 год. С 11 лет она занималась футболом в московском клубе. Березина выступала за юниорскую и молодежную сборные России, всего провела 22 матча и забила 9 голов.

"Чертаново" выступает в российской женской лиге с момента ее основания. Команда в 2018 году выиграла серебряные медали турнира.

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