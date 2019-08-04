Овечкин в качестве посла НХЛ прибыл в Китай

Хоккеист Александр Овечкин сегодня, 4 августа, прибыл в Китай.

Об этом клуб "Вашингтон Кэпиталз" сообщает в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

В Китай Александр Овечкин прибыл в качестве посла Национальной хоккейной лиги. Всю следующий неделю российский хоккеист проведет в Поднебесной. Овечкин будет проводить мастер-классы для детей, общаться с местными средствами массовой информации и проводить деловые встречи, посвященные вопросам развития хоккея.

Как сообщает пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз", в аэропорту нападающего сборной России по хоккею с шайбой встретили поклонники.

Ранее Александр Овечкин встретился с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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