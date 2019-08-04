Хоккеист Александр Овечкин сегодня, 4 августа, прибыл в Китай.
Об этом клуб "Вашингтон Кэпиталз" сообщает в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.
В Китай Александр Овечкин прибыл в качестве посла Национальной хоккейной лиги. Всю следующий неделю российский хоккеист проведет в Поднебесной. Овечкин будет проводить мастер-классы для детей, общаться с местными средствами массовой информации и проводить деловые встречи, посвященные вопросам развития хоккея.
Как сообщает пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз", в аэропорту нападающего сборной России по хоккею с шайбой встретили поклонники.
Ранее Александр Овечкин встретился с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Читайте также:
Овечкин прокомментировал скандальное интервью Панарина.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Публикация математической задачи в Twitter-аккаунте "pjmdoll" расколола пользователей соцсети и спровоцировала массовые ругательства.
Несанкционированные митинги являются сценарием по расшатыванию общества и могут привести к распаду страны, заявил Карен Шахназаров.
Несанкционированные митинги являются сценарием по расшатыванию общества и могут привести к распаду страны, заявил Карен Шахназаров.