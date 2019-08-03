Южноамериканская федерация футбола на три месяца дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Об этом сообщает испанское издание El Mundo.
Дисквалификация вступает в силу сегодня, 3 августа.
Таким образом, отмечают авторы материала, Лионель Месси не сможет сыграть за сборную Аргентины по футболу в товарищеских матчах против сборных Германии, Мексики и Чили.
Помимо этого, сообщает El Mundo, легендарный аргентинский форвард обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.
Причиной дисквалификации Лионеля Месси стала критика в адрес арбитра. Спортсмен был недоволен работой специалиста в матче против Бразилии, закончившимся поражением Аргентины.
Недовольный решениями арбитра Месси также не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в рейтинге лучших футболистов чемпионата мира 2018 года нападающий сборной России Артем Дзюба оказался гораздо выше Лионеля Месси.
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