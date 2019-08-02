Кокорин и Мамаев попросили об УДО

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подали ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщает "РИА Новости". Дата их рассмотрения пока не назначена.

В Совете по права человека при президенте заявили, что готовы помочь спортсменам.

"Надо освобождать. Если к нам обратятся, то будем содействовать", - заявил член совета Андрей Бабушкин.

Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4 Белгородской области. Футболисты осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. Кокорин без УДО должен выйти на свободу в декабре, Мамаев - на месяц раньше.

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