"Ростов Арена" избежала дисквалификации после избиения фанатов "Спартак

КДК РФС оштрафовал "Ростов" по итогам матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака". Клуб оштрафован на 650 тыс. рублей за плохую организацию игры.

После финального свистка в подтрибунных помещениях стадиона произошло столкновение между ОМОН и фанатами "Спартака". По сведениям полиции, сотрудники ОМОН применили силу из-за того, что на стадионе вспыхнула драка.

"Ростов Арена" получила условную дисквалификацию на два матча.

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