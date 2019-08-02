Президент МОК Томас Бах дал согласие поучаствовать в праздновании юбилея Олимпиады-80 в Москве. Также на мероприятия приглашены другие руководители Международного олимпийского комитета и главы международных спортивных федераций, сообщает ТАСС.
Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Сборная ФРГ по фехтованию, членом которой был Бах, являлась одним из потенциальных фаворитов турнира рапиристов на ОИ-1980, но Западная Германия из-за бойкота не прислала в Москву свою делегацию.
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