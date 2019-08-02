Малком приехал в Санкт-Петербург на подписание контракта с "Зенитом"

Форвард "Барселоны" Малком прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с "Зенитом". Футболист опубликовал видео с прогулки по Невскому проспекту в Instagram. Перед вылетом в Россию бразилец встретился со спортивным директором питерцев Хавьером Риболтой.
Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за футболиста 40 млн евро. Ожидается, что футболист подпишет контракт до 2023 года.
Малком является воспитанником "Коринтианса", цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в "Бордо". Прошлым летом хавбек был близок к переходу в "Рому", однако "Барселоне" удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провел 15 матчей в испанской примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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