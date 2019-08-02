Главы НОК России, Японии и Кореи примут участие в ВЭФ-2019

Главы Олимпийских комитетов России, Японии и Кореи примут участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Станислав Поздняков, Ясухиро Ямасита и Ли Ки Хын будут работать в сессии "Олимпизм и Азиатско-Тихоокенский регион: взаимное влияние".
Также в форуме примут участие спортивный директор оргкомитета "Токио-2020" Кодзи Мурофуси и гендиректор МОК Пере Миро. Предполагается, что в рамках сесси состоится подписание соглашения о сотрудничестве между НОК России и Японии, сообщает ТАСС.
Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.
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