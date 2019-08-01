Овечкин назвал Трампа своим болельщиком

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин назвал президента США Дональда Трампа своим болельщиком. Политик в марте принял команду, победившую в Кубке Стэнли, в Белом доме. Среди посетивших встречу был и капитан "Кэпиталз".

"Трамп назвал меня Александром Великим? Мне это прозвище болельщики придумали, значит Трамп - мой болельщик! Каково быть самым популярным русским в Америке? Нормально! Я такой же обычный человек как все, просто более узнаваемый", - заявил Овечкин в интервью Sport24.

Также во время визита хоккеистов Трамп заявил, что его дочь Иванка является большим поклонником Овечкина.

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