Фигуристка Вагенр в 17 лет стала жертвой домогательств

Призер Олимпиады-2014 в Сочи фигуристка Эшли Вагнер вспомнила о том, как в 17 лет стала жертвой сексуальных домогательств со стороны фигуристка Джона Кафлина. Последний покончил с собой несколько месяцев назад.
Вагнер вспомнила, что инцидент произошел в июне 2008 года после вечеринки. По ее словам, Кафлин лег к ней в кровать и начал целовать. Девушка пыталась прикинуться спящей, но это не помогло. Затем она начала кричать, после чего 22-летний спортсмен покинул комнату.
Вагнер в составе сборной США выиграла бронзовые награды на Олимпиаде-2014 в командном турнире. На чемпионате мира-2016 она стала второй, также фигуристка трижды поднималась на подиум в Финалах Гран-при.
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