СКА является самым прибыльным клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Выручка питерцев в 2018 году составила 8,05 млрд рублей. Чистая прибыль клуба - 543 млн рублей, сообщает "Интерфакс". Год назад убыток команды составил 1,06 млрд рублей.
ЦСКА, выигравший Кубок Гагарина в прошлом сезоне, зафиксировал рекордный убыток. Сумма составила 2,67 млрд рублей. Армейцы впервые взяли трофей.
Ранее сообщалось, что "Спартак" и московское "Динамо" стали самыми убыточными футбольными клубами России.
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