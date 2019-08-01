Самба Соу ушел из "Динамо" в "Ноттингем Форрест"

Футболист "Динамо" Самба Соу перешел в английский "Ноттингем Форрест". Бело-голубые поблагодарили защитника за время, проведенное в команде. Подробности трансфера не сообщаются.

"Мы благодарим Соу за годы, проведенные в нашем клубе, за профессионализм, самоотдачу и боевитость. Удачи тебе, Самба", - говорится в сообщении "Динамо".

За "Динамо" малиец выступал с июня 2017 года и провел за "бело-голубых" 43 игры. Ранее малиец выступал за французский "Ланс" и турецкие клубы.

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