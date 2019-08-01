Малком ведет переговоры с "Зенитом" и не тренируется с "Барселоной"

"Барселона" разрешила футболисту Малкому не присутствовать на тренировке команды. Клуб дал игроку время, чтобы он решил вопрос со своим будущим.
По информации СМИ, Малком ведет переговоры с "Зенитом". Питерцы заплатят каталонцам 40 млн евро и еще 5 в виде бонусов. Футболист подпишет контракт на пять лет и будет зарабатывать 6,5 млн евро за сезон.
Малком является воспитанником "Коринтианса". Футболист перешёл в "Барселону" из "Бордо" летом 2018 года. В прошлом сезоне бразилец провел 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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