Дзюба пожелал удачи Бобровскому во "Флориде"

Футболист сборной России и "Зенита" Артем Дзюба в Санкт-Петербурге встретил хоккеиста Сергея Бобровского. Нападающий выложил в Instagram совместную фотографию с голкипером.

"Случайная встреча с непробиваемым Сергеем Бобровским. Очень приятно познакомиться! Удачи во "Флориде", — написал Дзюба.

30-летний Бобровский в начале июля подписал семилетний контракт с "Флоридой", по условиям которого он будет зарабатывать 10 млн долларов за сезон.

Дзюба пока остается в "Зените". В летнее трансферное окно он хотел бы сменить клуб и попробовать свои силы в Англии.

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