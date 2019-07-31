Хачериди прокомментировал слухи о переходе в московский ЦСКА

Украинский футболист Евгений Хачериди прокомментировал информацию о скором переходе в московский ЦСКА. Ранее портал Football.ua сообщил, что защитник сборной Украины подпишет контракт с армейцами после медосмотра.

"Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Предложение есть, но не из России", - заявил Хачериди в комментарии "Чемпионату".

Информацию о переходе опровергли и в ЦСКА. Генеральный директор клуба Роман Бабаев назвал слухи беспочвенными.

"Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух", - заявил Бабаев "Спорт-Экспрессу".

Хачериди известен тем, что в августе 2018 года показал болельщикам "Спартака" щитки с флагом Украины. Это произошло в Москве после матча красно-белых с ПАОК.

В 2019 году ряды российских футбольных клубов пополнили несколько украинских футболистов. Так, в "Зенит" перешел Ярослав Ракицкий, а в московское "Динамо" Иван Ордец.

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