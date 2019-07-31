Бегунью Семеню не допустят к ЧМ из-за высокого тестостерона

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня не сможет выступить на чемпионате мира в Дохе. Все дело в новых правилах Международной федерации легкой атлетики для спортсменок. Они должны сдавать анализ на уровень тестостерона.

У Семени повышенный уровень тестостерона, который превышает 5 наномоль на литр. Южноафриканка подала апелляцию на отстранение, но проиграла ее в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Затем Федеральный суд Швейцарии отменил решение спортивного арбитража, но спустя некоторое время изменил вердикт. В итоге женщины должны сдавать анализ на тестостерон.

Читайте также:

В Польше Черчесова считают очень агрессивным тренером

"Химки" объявили о подписании контракта с Мозговым

Олимпийский чемпион Гришин продал свои медали за $97 тыс.