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Бегунью Семеню не допустят к ЧМ из-за высокого тестостерона

Спорт print

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня не сможет выступить на чемпионате мира в Дохе. Все дело в новых правилах Международной федерации легкой атлетики для спортсменок. Они должны сдавать анализ на уровень тестостерона.

У Семени повышенный уровень тестостерона, который превышает 5 наномоль на литр. Южноафриканка подала апелляцию на отстранение, но проиграла ее в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Затем Федеральный суд Швейцарии отменил решение спортивного арбитража, но спустя некоторое время изменил вердикт. В итоге женщины должны сдавать анализ на тестостерон.

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Темы легкая атлетика
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