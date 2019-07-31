Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня не сможет выступить на чемпионате мира в Дохе. Все дело в новых правилах Международной федерации легкой атлетики для спортсменок. Они должны сдавать анализ на уровень тестостерона.
У Семени повышенный уровень тестостерона, который превышает 5 наномоль на литр. Южноафриканка подала апелляцию на отстранение, но проиграла ее в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Затем Федеральный суд Швейцарии отменил решение спортивного арбитража, но спустя некоторое время изменил вердикт. В итоге женщины должны сдавать анализ на тестостерон.
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