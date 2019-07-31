В Польше Черчесова считают очень агрессивным тренером

Польский футболист "Урала" Рафал Аугустиняк рассказал о том, как относятся к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в его стране. Рулевой сборной с 2015 по 2016 год работал в варшавской "Легии". С командой он завоевал чемпионство и Кубок Польши.

"Сложилось впечатление, что он очень агрессивный тренер и все футболисты его боялись", - заявил Аугустиняк в интервью пресс-службе "Урала".

Черчесов известен своим вспыльчивым характером. Тренер неоднократно ругался с журналистами на пресс-конференциях. Он начинал тренерскую карьеру в Австрии. Также работал в "Спартаке", "Жемчужине" (Сочи), "Тереке", "Амкаре" и московском "Динамо".

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