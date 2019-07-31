"Химки" объявили о подписании контракта с Мозговым

"Химки" объявили о подписании контракта с баскетболистом Тимофеем Мозговым. Соглашение рассчитано на один год. Центровой выступал за подмосковную команду с 2006 по 2010 год.
Мозгов, родившийся в Санкт-Петербурге, уехал в США в 2010 году. Он выступал за "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливлен Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин Нетс" и "Орландо Мэджик". В 2016 году он стал чемпионом НБА.
За карьеру Мозгов провел 454 матча в регулярном сезоне, в которых набирал 6,8 очка и 4,9 подбора. Показатели в плей-офф - 40 игр, 6,4 очка и 4,8 подбора.
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