Олимпийский чемпион Гришин продал свои медали за $97 тыс.

Белорусский фристайлист Алексей Гришин продал свои награды на аукционе для того, чтобы оплатить операцию близкому человеку. Медали были куплены на бостонском аукционе.
Золотую награду Олимпиады-2010 в Ванкувере Гришин продал за $68 750. Купил награду коллекционер из Белоруссии. Эта награда стала первой, которую продал медалист 2010 года.
Бронза Олимпиады-2002 была продана за $28 410, сообщает Inside the Games.
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