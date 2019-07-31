Защитник сборной Украины Евгений Хачериди в скором времени станет футболистом московского ЦСКА. Игроку осталось пройти медобследование для армейцев и поставить подпись под контрактом. Детали соглашения не разглашаются. Известно лишь то, что футболист достанется столичному клубу бесплатно.
Ранее Хачериди выступал за "Олком", киевское "Динамо" и греческий ПАОК. В составе сборной Украины провел 51 матч.
Хачериди известен тем, что в августе 2018 года показал болельщикам "Спартака" щитки с флагом Украины. Это произошло в Москве после матча красно-белых с ПАОК.
В 2019 году ряды российских футбольных клубов пополнили несколько украинских футболистов. Так, в "Зенит" перешел Ярослав Ракицкий, а в московское "Динамо" Иван Ордец.
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