Владимир Кличко: "Моим лучшим другом остается Виталий со своим юмором"

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился своим мнением о дружбе. Спортсмен отметил, что лучшим другом в его жизни всегда был и будет старший брат Виталий, который сейчас занимает пост мэра Киева.

"Моим лучшим другом со дня моего рождения был и остается мой старший брат Виталий. Он всегда принимает проблемы с юмором и смеется, даже в ситуациях, в которых другие предпочитали бы отчаиваться. Эта перенятая способность помогала мне преодолевать сложные ситуации и всегда позволяла мне увидеть хорошее", - написал Кличко-младший на своей странице в Facebook.

Виталий старше Владимира на пять лет. Оба брата становились чемпионами мира по различным версиям. Кличко-старший в 2010 году начал активную политическую карьеру на Украине, возглавив партию УДАР. Он был депутатом Верховной Рады, а в 2013-2014 году принял участие в свержении президента Януковича.

С июня 2014 года является главой Киевской горадминистрации и мэром Киева, а также входит в партию бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

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