Россия заплатит ВАДА около $1 млн в 2020 году

Россия в полном объеме выплатила взнос во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в 2019 году. Сумма составила 947 тыс. долларов. В 2020 году РФ должна выплатить ВАДА на 8% больше, сообщает ТАСС.

Таким образом, сумма взноса составит около 1 млн долларов. Членство России в ВАДА было восстановлено в этом году после продолжительного допингового скандала.

Отметим, наибольшие взносы в ВАДА делают США (2,5 млн долларов), Япония (1,5 млн) и Канада (1,25 млн).

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