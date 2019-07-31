Футболист "Динамо" извинился за интимное видео

Новичок московского "Динамо" Клинтон Н'Жие принес извинения болельщикам за публикацию видео интимного содержания. Футболист случайно выложил в Snapchat ролик, на котором он занимается сексом с девушкой. Камерунец удалил видео, но оно успело разойтись по сети интернет.
Сам игрок утверждает, что случайно нажал не на ту кнопку на телефоне. Инцидент произошел в тот день, когда футболист подписал контракт с московским "Динамо".
"Примите мои извинения. Я слишком много выпил в тот день. Я отмечал подписание нового контракта, хотел почитать новости и нажал не на ту кнопку", - приводит Daily Mail слова Н'Жие.
Камерунец подписал соглашение с "Динамо" на четыре года. Он получил девятый номер в команде.
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