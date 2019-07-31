Футболист "Барселоны" Малком выбрал "Зенит" вместо "Эвертона"

Футболист "Барселоны" Малком выбрал для продолжения карьеры питерский "Зенит", утверждает sport.es. У бразильца на руках было предложение от "Эвертона", но российскому клубу удалось перебить его более выгодными условиями.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за футболиста 40 млн евро. Ожидается, что футболист подпишет контракт до 2023 года.

Малком является воспитанником "Коринтианса", цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в "Бордо". Прошлым летом хавбек был близок к переходу в "Рому", однако "Барселоне" удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провел 15 матчей в испанской примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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