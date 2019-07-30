Теннисистка Кузнецова решила проблемы с американской визой

Теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что получила визу США. Скриншот документа российская спортсменка опубликовала в Instagram.
"Лучше поздно, чем никогда", - написала Кузнецова.
Ранее Кузнецова сообщила, что ждет американскую визу с февраля, но посольство затягивает процесс оформления документов. Теннисистка собиралась принять участие в хардовых турнирах в США, чтобы подготовиться к US Open.
"Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение", - написала Кузнецова в Instagram.
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