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Can-Am X Race 2019: новая земля

Спорт print

26-28 июля состоится второй этап внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2019. Крупнейшая гонка на квадроциклах и мотовездеходах в России за десять лет существования впервые ступает на совершенно новую для себя землю — край рек и озёр республики Карелия. Организатором и генеральным партнёром соревнований выступает компания BRP.

Ещё осенью прошлого года, во время объявления этапов Can-Am X Race 2019, новость о том, что второй этап пройдёт в республике Карелия, вызвала у участников глубокий эмоциональный вдох. Регион необычайно красивый, известный своими шикарными раллийными трассами, впервые будет принимать участников квадросерии. Это вызов и проверка сил для владельцев ATV и SSV — впереди действительно незабываемое приключение!

Республика Карелия, город Сортавала — место, хорошее известное не только российским, но и зарубежным поклонникам ралли-рейдов. В частности, именно здесь много лет проходит баха "Россия — Северный лес" — одно из первых соревнований в данной дисциплине в нашей стране, которое последние несколько лет проходит в статусе этапа Кубка мира. И вот, наконец, по этим уже легендарным дорожкам промчатся участники Can-Am X Race.

Сергей Таланцев, комиссар по маршруту: "В отличие от регионов, где уже проходили этапы квадросерии Can-Am, здесь, в Карелии, для участников подготовлена каменистая рельефная трасса, состоящая, в основном, из узких извилистых участков. Немало и трамплинов, будут узкие мосты через озёра и речки. Практически вся трасса проходит по лесу, но будет и немного грейдеров, которые позволят разогнаться до максимальной скорости. Ещё раз подчеркну: камней на трассе будет много, и это не просто камни, которые лежат на дороге; складывается ощущение, что они буквально вырастают из земли. Выиграет самый сдержанный, тот, кто сохранит больше колёс.

Территориально трасса 2 этапа Can-Am X Race 2019 проходит по тем же местам, что и баха "Россия — Северный лес", но конфигурация спецучастков иная. Между зимним "Северным лесом" и летним Can-Am X Race нельзя ставить знак равенства. Зимой не видно тех камней, которые лежат под снегом, это просто быстрые укатанные дороги. Трасса предстоящей гонки уникальна в своём роде — такой у нас ещё не было. Главная роль отводится пилоту, ему нельзя будет ошибаться. Чуть не вписался в поворот — и вернуться обратно на трассу будет не просто".

Организатор квадросерии внес правки в устоявшуюся программу этапов. Так, на 2 этапе Can-Am X Race 2019 административные и технические проверки пройдут в более позднее, чем обычно, время — с 11:00 до 18:00 в пятницу, 26 июля. Торжественное открытие гонки, которое традиционно также проходит в пятницу, в этот раз перенесли на субботу. 27 июля у спортсменов ранний старт — первый экипаж стартует в 8:00, после финиша последнего экипажа с 10:30 состоится торжественное открытие соревнования. Проехав через стартовую арку, участники сразу отправятся на спортивную трассу. Помимо утреннего спецучастка (СУ), им предстоит проехать ещё три СУ в субботу и два СУ в воскресенье. Общая протяженность спортивной дистанции 2 этапа составит 442,2 км.

Заявку на участие в соревновании подали 91 участник из России, Казахстана, Украины, Литвы и Беларуси. Состязания пройдут в 5 зачётных классах. Категория ATV объединяет спортсменов на полноприводных квадроциклах. Группа SSV (мотовездеходы side-by-side) разбита техническими требованиями на три категории: SSV Standard, SSV Sport, SSV Super Sport. Вновь состоится старт для дебютантов ралли-рейдов — категории Adventure. Участники, которые только "примеряют" для себя данную спортивную дисциплину, смогут с наименьшими затратами и при большой эффективности познать все тонкости ралли-рейдов.

Новые маршруты — это не только новый опыт, но и новые приключения и знакомства с уникальными местами. Многие участники квадрогонки впервые увидят мраморный каньон Рускеала, завораживающий водопад Ахвенкоски, вдохнут совершенно отличный от центральных регионов России воздух Карелии. Некоторые спортсмены прибыли на бивуак 2 этапа Can-Am X Race, расположенный в районе посёлка Вяртсиля, за несколько дней до начала соревнования, чтобы отдохнуть и насладиться приятной дружеской атмосферой.

В этот раз в рамках Can-Am X Race состоится также третий этап Кубка России по ралли-рейдам в категории Т3. Заявку на участие для данного зачёта подали рекордные 21 экипаж.

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Темы can-am x race 2019
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