Бывший футболист сборной Англии неожиданно рано завершил карьеру

Бывший футболист сборной Англии Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Хавбек сделал это в 31 год, что достаточно рано для футбола.
Ричардс является воспитанником "Манчестер Сити". В составе основой команды он выступал с 2005 по 2015 год и стал чемпионом Англии. Позже выступал за итальянскую "Фиорентину" и бирмингемскую "Астон Виллу".
В составе сборной Англии провел 13 матчей и забил 1 гол. За команду Великобритании футболист выступал на Олимпиаде-2012.
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