Бывший футболист сборной Англии неожиданно рано завершил карьеру

Бывший футболист сборной Англии Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Хавбек сделал это в 31 год, что достаточно рано для футбола.

Ричардс является воспитанником "Манчестер Сити". В составе основой команды он выступал с 2005 по 2015 год и стал чемпионом Англии. Позже выступал за итальянскую "Фиорентину" и бирмингемскую "Астон Виллу".

В составе сборной Англии провел 13 матчей и забил 1 гол. За команду Великобритании футболист выступал на Олимпиаде-2012.

Читайте также:

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020

Чупков с мировым рекордом выиграл золото чемпионата мира

Футболисту Тарасову запретили выезд за пределы России