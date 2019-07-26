Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) направил в адрес Олимпийского комитета России (ОКР) письмо, в котором официально пригласил российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх-2020. Соревнования пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Пресс-служба ОКР сообщает, что организация получила возможность сформировать полноценную олимпийскую команду, в отличие от Игр-2018 в Пхенчхане. Спортсмены будут выступать под российским флагом без ограничений. Это же касается представителей легкой атлетики, которые смогут пройти отбор и имеют допуск к международным соревнованиям.

На Олимпиаде, кроме легкой атлетики, пройдут соревнования по академической гребле, бадминтону, баскетболу, бейсболу, боксу, борьбе, велоспорту, водным видам, волейболу, гандболу, гольфу, гребле на байдарках и каноэ, гимнастику, дзюдо, каратэ, конному спорту, настольному теннису, парусному спорту, регби-7, серфингу, скалолазанию, скейтбордингу, современному пятиборью, софтболу, стрельбе, стрельбе из лука, теннису, триатлону, тхэквондо, тяжелой атлетике, фехтованию, футболу и хоккею на траве.

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