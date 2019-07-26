Чупков с мировым рекордом выиграл золото чемпионата мира

Российский пловец Антон Чупков установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Он показал результат 2 минуты 6,12 секунды на чемпионате мира в корейском Кванджу.
Вторым стал австралиец Мэтью Уилсон, который отстал на 0,56 секунды. Бронзу завоевал японец Иппей Ватанабе (+0,61).
Чупков завоевал второе подряд золото чемпионатов мира на этой дистанции. На Олимпиаде-2016 в Рио он взял бронзовую награду.
Сборная России идет второй в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта. На счету команды 12 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые награды. Лидирует Китай (16+10+3).
Читайте также:
Рылов взял золото ЧМ на дистанции 200 м на спине
Ефимова завоевала золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Блогерша Лена Миро выложила в Instagram фотографию Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа.
Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.
Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.