Чупков с мировым рекордом выиграл золото чемпионата мира

Российский пловец Антон Чупков установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Он показал результат 2 минуты 6,12 секунды на чемпионате мира в корейском Кванджу.

Вторым стал австралиец Мэтью Уилсон, который отстал на 0,56 секунды. Бронзу завоевал японец Иппей Ватанабе (+0,61).

Чупков завоевал второе подряд золото чемпионатов мира на этой дистанции. На Олимпиаде-2016 в Рио он взял бронзовую награду.

Сборная России идет второй в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта. На счету команды 12 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые награды. Лидирует Китай (16+10+3).

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