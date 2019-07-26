Российский пловец Максим Рылов выиграл финальный заплыв на 200 м на спине на чемпионате мира в Кванджу. Он показал результат 1 минута 53,4 секунды. Второе место занял американец Райан Мерфи, третье - британец Люк Гребенек.
Рылов защитил свое чемпионство на это дистанции. В 2017 году в Будапеште он также взял золото. Всего на его счету шесть наград ЧМ. Кроме того, россиянин завоевал бронзу на Олимпиаде-2016 на этой же дистанции.
Для России это второе золото чемпионата мира в бассейне. Первое завоевала Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом.
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